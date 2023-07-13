Представлены сериалы‑номинанты на премию «Эмми»

Сериалы HBO оказались лидерами по числу номинаций на премию «Эмми», которая отмечает лучшие телепроекты года.

За победу в номинации «Лучший драматический сериал» поборются «Андор», «Белый лотос», «Дом Дракона», «Корона», «Лучше звоните Солу», «Наследники», «Один из нас» и «Шершни».

В номинацию «Лучший комедийный сериал» вошли «Барри», «Быть присяжным», «Медведь», «Начальная школа Эбботт», «Тед лассо», «Убийство в одном здании», «Удивительная миссис Мэйзел» и «Уэнсдей».

Также будут вручены награды за лучшего актера и актрису в разных жанрах сериалов. Церемония вручения пройдет 18 сентября в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.