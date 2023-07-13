НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Представлены сериалы‑номинанты на премию «Эмми»

Источник:
Sibnet.ru
170 0
Фото: Mingle Media TV / CC BY-SA 2.0

Сериалы HBO оказались лидерами по числу номинаций на премию «Эмми», которая отмечает лучшие телепроекты года.

За победу в номинации «Лучший драматический сериал» поборются «Андор», «Белый лотос», «Дом Дракона», «Корона», «Лучше звоните Солу», «Наследники», «Один из нас» и «Шершни».

В номинацию «Лучший комедийный сериал» вошли «Барри», «Быть присяжным», «Медведь», «Начальная школа Эбботт», «Тед лассо», «Убийство в одном здании», «Удивительная миссис Мэйзел» и «Уэнсдей».

Также будут вручены награды за лучшего актера и актрису в разных жанрах сериалов. Церемония вручения пройдет 18 сентября в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

Еще по теме
Джонни Депп записал обращение россиянам
Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат
Кинокритики назвали «Оппенгеймер» лучшим творением Нолана
Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» с Шаламе
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров приравнял появление F‑16 у Украины с ядерной угрозой
СМИ рассказали об истериках Зеленского на саммите НАТО
Россия проведет финансовую мобилизацию
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.