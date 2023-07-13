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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Лавров приравнял появление F‑16 у Украины с ядерной угрозой

Источник:
«Лента.ру»
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Запад создаст риски прямого военного столкновения с Россией в случае поставок Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что F-16 будут передана Киеву после завершения обучения украинских летчиков.

«Пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие», — сказал Лавров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, «сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Военная политика
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