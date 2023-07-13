Лавров приравнял появление F‑16 у Украины с ядерной угрозой

Запад создаст риски прямого военного столкновения с Россией в случае поставок Украине истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ранее заявил, что F-16 будут передана Киеву после завершения обучения украинских летчиков.

«Пример крайне опасного развития событий — планы США по передаче киевскому режиму истребителей F-16. Мы проинформировали ядерные державы США, Британию и Францию, что Россия не может игнорировать способность этих самолетов нести ядерное оружие», — сказал Лавров в интервью «Ленте.ру».

По его словам, «сам факт появления подобных систем у Вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».