Сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone на работе

Сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone для рабочих переписок в целях обеспечения информационной безопасности. Ограничения начнут действовать с 17 июля.

«Да, был приказ... Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone», — цитирует РИА Новости заявление первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, сделанное в кулуарах промышленной выставки «Иннопром-2023».

Осьмаков не уточнил, какое наказание понесут нарушители. Неизвестны и другие подробности, например, распространяется запрет только на iPhone или касается iPad и Mac.

Сотрудников АП попросили избавиться от iPhone