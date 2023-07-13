Сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone на работе

Сотрудникам Минпромторга запретили использовать iPhone для рабочих переписок в целях обеспечения информационной безопасности. Ограничения начнут действовать с 17 июля.
«Да, был приказ... Там формулировка такая: для служебных целей. Запрет на рабочую переписку через iPhone», — цитирует РИА Новости заявление первого замглавы Минпромторга РФ Василия Осьмакова, сделанное в кулуарах промышленной выставки «Иннопром-2023».
Осьмаков не уточнил, какое наказание понесут нарушители. Неизвестны и другие подробности, например, распространяется запрет только на iPhone или касается iPad и Mac.
Сотрудников АП попросили избавиться от iPhone
ФСБ РФ сообщила 1 июня 2023 года, что сотрудники ведомства вскрыли операции американских спецслужб с использованием техники Apple, заражению подверглись несколько тысяч телефонных аппаратов этой марки. Информацию подтвердила «Лаборатория Касперского», раскрывшая целевую атаку с использованием iPhone с внедрением шпионских модулей.SIBNET.RU В TELEGRAM