НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Приложение ICQ исчезло из Google Play

Источник:
Sibnet.ru
165 0

Приложение ICQ исчезло из Google Play. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров АППСИМ Владимир Зыков считает что им не занимались более 12 лет и его разработка прекращена.

«Как оказалось, ICQ больше нет в магазине приложений Google Play. Найти официальную версию удалось только в AppGallery. Последнее обновление датировано 26 января 2021 года. Проще говоря, его разработка для Android заброшена», — написал Зыков в своём Telegram-канале. 

Зыков отметил, что аналогичная ситуация вскоре произойдет с еще одним «забытым» приложением — «Агент Mail.Ru». Пока что оно доступно в магазине приложений Google Play, но не обновляется с 2022 года. Вероятнее всего холдинг сосредоточится только на «VK Мессенджере».

Мессенджер ICQ был разработан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. За годы его существования разработчики выпустили клиенты для Android, iOS, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.

Еще по теме
Windows 11 запустили на рекордно слабом ПК
Пиратство привело к падению рынка антивирусов в России
Клавиатура Android получит кнопку восстановления удаленного текста
Telegram начнет слежку за пользователями
смотреть все
Хайтек #Софт
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1782
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5786
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8577
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9748
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12448
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13790
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14491
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11343
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11385
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11873
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.