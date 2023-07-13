Приложение ICQ исчезло из Google Play. Глава Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров АППСИМ Владимир Зыков считает что им не занимались более 12 лет и его разработка прекращена.

«Как оказалось, ICQ больше нет в магазине приложений Google Play. Найти официальную версию удалось только в AppGallery. Последнее обновление датировано 26 января 2021 года. Проще говоря, его разработка для Android заброшена», — написал Зыков в своём Telegram-канале.

Зыков отметил, что аналогичная ситуация вскоре произойдет с еще одним «забытым» приложением — «Агент Mail.Ru». Пока что оно доступно в магазине приложений Google Play, но не обновляется с 2022 года. Вероятнее всего холдинг сосредоточится только на «VK Мессенджере».

Мессенджер ICQ был разработан израильской компанией Mirabilis в 1996 году. За годы его существования разработчики выпустили клиенты для Android, iOS, Windows Phone, Nokia Symbian, Nokia S40, а также ОС Windows.