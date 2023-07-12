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Зеленский оценил встречу с Байденом 

Источник:
Sibnet.ru
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал встречу с президентом США Джо Байденом на полях саммита НАТО в Вильнюсе «содержательной». По его словам, она длилась дольше запланированного времени.

«Если бы протокол не остановил встречу, мы бы говорили еще дольше. Все темы: продолжительная поддержка, оружие, политика, НАТО», – написал Зеленский в своем телеграм-канале.

Перед встречей Зеленского и Байдена советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал, что лидеры Украины и США обсудят поставки Киеву дальнобойных ракет ATACMS.

Такие ракеты имеют дальность порядка 300 километров. Пусковыми установками ракет ATACMS являются реактивные системы залпового огня M270 MLRS и M142 HIMARS.

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Политика #Мир
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