Украинская армия массово отводит немецкие боевые машины Leopard 2 с передовой из-за масштабных потерь, чтобы сохранить ее для решающего наступления.

Еще одной причиной отвода западной бронетехники стала нехватка боеприпасов для 120-мм пушек, пишет Military Watch Magazine. При этом экипажи ВСУ пересаживают на устаревшие советские танки Т-64 и Т-72.

Издание отмечает, что самые серьезные потери понесли танки Leopard 1, которые оказались значительно менее эффективными, чем Т-64 и Т-72, которые по-прежнему составляют основу бронетанкового кулака ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что российские военные с 4 июня ликвидировали более 1,2 тысячи танков ВСУ, в том числе 17 танков Leopard.