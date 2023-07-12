НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

ВСУ отвели танки Leopard с передовой

Источник:
Military Watch Magazine
251 1

Украинская армия массово отводит немецкие боевые машины Leopard 2 с передовой из-за масштабных потерь, чтобы сохранить ее для решающего наступления.

Еще одной причиной отвода западной бронетехники стала нехватка боеприпасов для 120-мм пушек, пишет Military Watch Magazine. При этом экипажи ВСУ пересаживают на устаревшие советские танки Т-64 и Т-72.

Издание отмечает, что самые серьезные потери понесли танки Leopard 1, которые оказались значительно менее эффективными, чем Т-64 и Т-72, которые по-прежнему составляют основу бронетанкового кулака ВСУ.

Министр обороны России Сергей Шойгу 11 июля заявил, что российские военные с 4 июня ликвидировали более 1,2 тысячи танков ВСУ, в том числе 17 танков Leopard.

Тема: Военная операция на Украине
Кремль обвинил G7 в посягательстве на безопасность России
Российские войска перешли в контратаку на Донбассе
Белый дом задумался о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS
Запад признал падение морального духа ВСУ
смотреть все
Оборона #Армия #Конфликты
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия проведет финансовую мобилизацию
ВСУ отвели танки Leopard с передовой
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
Конгрессмен США испугался после просмотра секретных видео НЛО
О самом главном
Расположить к себе: пять приемов приятного общения
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?