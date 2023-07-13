НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
202 0
Фото: © кадр из фильма «Кентавр»

Фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым может собрать приличную кассу, поскольку это единственный крупный российский проект всего лета. Картина стартует в прокате с 13 июля.

«Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза», — говорится в синопсисе «Кентавра».

Кроме Юры Борисова в фильме снялись Анастасия Талызина, а также Сергей Гилев, Григорий Верник. «Кентавра» называют русским ответом на «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Другими привлекательными новинками уикенда 13-16 июля могут стать новая лента с участием Джеки Чана — боевик «Круче некуда», семейный мультфильм про медведей Буни «Побег из страны роботов» и хоррор «Кукла. Реинкарнация зла».

Еще по теме
Кинокритики назвали «Оппенгеймер» лучшим творением Нолана
Вышел трейлер фильма «Вилли Вонка» с Шаламе
Марго Робби присвоила себе чужую роль
Федор Добронравов назвал условия продолжения «Сватов»
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Смертельный для людей патоген нашли в ушах собак
Байден предупредил лидера Китая после встречи с Путиным
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия проведет финансовую мобилизацию
ВСУ отвели танки Leopard с передовой
Зеленский оценил встречу с Байденом 
Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.