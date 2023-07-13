Главная российская кинопремьера лета «Кентавр» выходит в прокат

Фильм «Кентавр» с Юрой Борисовым может собрать приличную кассу, поскольку это единственный крупный российский проект всего лета. Картина стартует в прокате с 13 июля.

«Лиза работает по ночам, поездка на такси для нее — минута столь желанного спокойствия. Водитель Саша внушает доверие, он знает подход к самому взыскательному клиенту. В огнях большого города много неожиданных поворотов, за каждым из которых кроется страшная угроза», — говорится в синопсисе «Кентавра».

Кроме Юры Борисова в фильме снялись Анастасия Талызина, а также Сергей Гилев, Григорий Верник. «Кентавра» называют русским ответом на «Таксиста» Мартина Скорсезе.

Другими привлекательными новинками уикенда 13-16 июля могут стать новая лента с участием Джеки Чана — боевик «Круче некуда», семейный мультфильм про медведей Буни «Побег из страны роботов» и хоррор «Кукла. Реинкарнация зла».