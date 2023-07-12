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Водителей освободят от штрафов с установленных без знаков камер

Источник:
«Российская газета»
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Водителя освободят от наказания за нарушение правил, если перед зафиксировавшей его камерой не было предупреждающего знака. Соответствующий закон вступит в силу в 2024 году.

С 2021 года в Правилах дорожного движения появилось требование устанавливать знак о контроле скорости за 150-300 метров перед камерой вне населенных пунктов.

Хорошо знакомый водителям знак 6.22 «Фотовидеофиксация» представляет собой белую табличку со схематическим изображением камеры фиксации нарушений ПДД.

Однако в настоящее время эти знаки размещают перед стационарными камерами, а вот передвижные комплексы часто бывают не обозначены, так как они часто меняют свое расположение.

С 1 сентября 2024 года двусмысленность в законе будет исключена — вступающие с этого момента поправки запрещают использование камер без предупреждающих знаков. Полученная с таких комплексов информация не сможет использоваться для привлечения к ответственности.

На сегодня в России работают почти 24 тысячи стационарных и более 3 тысяч передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД. С их помощью за пять месяцев текущего года вынесено порядка 73,5 миллиона постановлений.

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HAAN27

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physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?