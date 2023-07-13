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Кинокритики назвали «Оппенгеймер» лучшим творением Нолана

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Оппенгеймер»

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 19 июля, но критики уже успели посмотреть картину и остались очень довольны.

Многие кинокритики написали хвалебные отзывы на «Оппенгеймер». Например, Мэтт Мейтум из Total Film отметил великолепное исследование характера героя и актерскую работу Киллиана Мерфи.

Издание The Los Angeles Times опубликовало рецензию, где называет «Оппенгеймер» лучшим среди творений режиссера.

«Он (Нолан) сочетает в себе его признанное визуальное мастерство с одним из самых глубоких погружений в характеры в американском кино последнего времени», — говорится в публикации.

Комплиментов от критиков удостоился не только режиссер и исполнитель главной роли. Игру всего актерского состава посчитали великолепной и тонкой.

Фильм «Оппенгеймер» — история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

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Культгид #Кинематограф
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Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?