Кинокритики назвали «Оппенгеймер» лучшим творением Нолана

Фильм «Оппенгеймер» режиссера Кристофера Нолана выйдет в мировой прокат 19 июля, но критики уже успели посмотреть картину и остались очень довольны.

Многие кинокритики написали хвалебные отзывы на «Оппенгеймер». Например, Мэтт Мейтум из Total Film отметил великолепное исследование характера героя и актерскую работу Киллиана Мерфи.

Издание The Los Angeles Times опубликовало рецензию, где называет «Оппенгеймер» лучшим среди творений режиссера.

«Он (Нолан) сочетает в себе его признанное визуальное мастерство с одним из самых глубоких погружений в характеры в американском кино последнего времени», — говорится в публикации.

Комплиментов от критиков удостоился не только режиссер и исполнитель главной роли. Игру всего актерского состава посчитали великолепной и тонкой.

Фильм «Оппенгеймер» — история жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.