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Россия проведет финансовую мобилизацию

Источник:
Forbes
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Правительство готовится к мобилизации финансовых ресурсов в предстоящий трехлетний период с 2024 по 2026 годы, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«По следующей трехлетке мы сейчас как раз вместе с нашими коллегами в правительстве отрабатываем задачи по мобилизации ресурсов. Да, это потребуется», — сказал глава Минфина.

При этом он уточнил, что его ведомство не видит серьезных рисков для исполнения федерального бюджета в 2023 году. По нефтегазовым доходам Россия выходит на базовый уровень в 8 триллионов рублей.

По оценке Минфина, нефтегазовые доходы бюджета России за январь — июнь рухнули на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 3,38 триллиона рублей.

В конце июня ведомство выступило с инициативой «фронтального сокращения» госрасходов в бюджете на 2024 год. Силуанов предложил всем государственным ведомствам урезать 10% так называемых незащищенных расходов.

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HAAN27

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physx

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Asd10

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pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?