«Мисс Москва — 2023» отчиталась по пластическим операциям

Победительницей конкурса «Мисс Москва — 2023» Ангелина Бреженская обиделась на то, что ее считают «сборным конструктором» и рассказала обо всех пластических операциях.

«Я не скрываю свои пластические операции, их было не так много, как пишут некоторые источники. Если им верить, то я просто какой-то сборный конструктор. Я делала ринопластику, и то по медицинским показаниям: не могла дышать и посреди ночи вставала за каплями. У меня был абсолютно нормальный нос, его мне корректировали минимально. Еще была пластика груди. Конечно, я пользуюсь услугами косметологов, но никаких подтяжек глас, бровей и прочего я не делала», — сказала она в интервью Super.ru.

25-летняя Бреженская отметила, что изменить черты лица до неузнаваемости сложно, потому что исходные данные человека все равно видны.

Бреженская победила в конкурсе «Мисс Москва — 2023», обойдя 32 соперниц. Ранее, в 2020 году она получила титул «Красавица Саратова», а позже вышла в финал конкурса «Краса России».

После победы в конкурсе красоты в Сети начали бурно обсуждать внешность девушки. Критики обратили внимание на неестественно острые скулы, пухлые губы и нос Бреженской, назвав ее «пластиковой куклой».