Чат-бот Google получил русский язык

Корпорация Google обновила свой чат-бот Bard, сделав сервис доступным в странах Евросоюза и добавив поддержку новых языков, включая русский.

Обновленная версия Bard распознает запросы и выдает ответы на русском языке. Также Google перевела на русский всю справочную информацию о боте. Однако России нет в списке стран, в которых Bard официально работает.

По умолчанию веб-версия Bard не загружается из России. Однако сервисом можно воспользоваться, включив VPN. После этого чат-бот автоматически переключится на язык системы устройства.

Кроме поддержки новых языков Bard научился принимать запросы в виде изображений, а в интерфейсе сервиса появилась возможность озвучивания ответов. Кроме этого, с ботом теперь можно начать сразу несколько диалогов.