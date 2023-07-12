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Разгадана тайна Кровавого водопада в Антарктиде

Источник:
Frontiers
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Международная группа ученых выяснила, почему вода из так называемого Кровавого водопада, вытекающего из ледника Тейлора в Антарктиде, имеет красный оттенок.

Кровавый водопад
Кровавый водопад
Фото: National Science Foundation/Peter Rejcek

Изучив состав воды, исследователи обнаружили высокую концентрацию наночастиц, которые содержат железо. Эти мельчайшие сферы обладают уникальными физическими и химическими свойствами. При окислении они приобретают красный оттенок.

Примечательно, что первоначальные анализы не показывали наличие наночастиц в воде. Выяснилось, что эти наносферы не являются кристаллическими, поэтому методы, которые ранее использовались для исследования твердых тел, не обнаруживали их.

Красная вода из Кровавого водопада берет свое начало в соленом озере, которое существует подо льдом более 1,5 миллиона лет. Озеро является частью подземной системы гиперсоленых озер и водоносных горизонтов.

Кровавый водопад был открыт австралийским геологом Гриффитом Тейлором в Сухих долинах Мак-Мердо в Восточной Антарктиде в 1911 году. Много лет ученые ломали головы, почему его вода имеет такой зловещий оттенок.

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Наука #Наука
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