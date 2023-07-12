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Ветеринары рассказали, как спасти питомцев от теплового удара

Источник:
Sibnet.ru
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Собака
Фото: © pxfuel.com
Тепловой удар грозит домашним кошкам и собакам при температуре выше +29 градусов. Ветеринары дали советы по спасению питомцев в жару.

Смачивать лапы. Потовые железы у кошек и собак расположены на лапах, поэтому важно в жару смачивать именно лапы. 

Для собак дополнительно можно поставить неглубокую емкость с водой, чтоб при необходимости питомец мог искупаться, цитирует ТАСС ветеринара Михаила Шелякова.

Сократить прогулки. Выгуливать собак лучше до 8.00 утра и после 20.00 вечера, сократив время прогулки до 15 минут. Если необходимо выгуливать днем, то максимально недолго и в тени. 

Много воды. В квартире обеспечить свободный доступ к воде, расставить большое количество емкостей с водой, чтобы питомец мог попить в любом месте. А вот добавлять лед в миски с водой не стоит, так как животное может подавиться, поясняет Шеляков.

Сохранять шерсть. Стричь домашних питомцев в жару не рекомендуют. Шерсть – естественная защита животного от переохлаждения или перегрева. У лысых от природы или подстриженных животных риск получения теплового удара или ожога увеличивается, рассказал ветеринар Олег Мальков изданию «Наш город».

Кто в зоне риска

Температура тела у животных начинает повышаться при температуре воздуха выше +29 градусов по Цельсию. При длительном повышении температуры, а особенно под солнечными лучами, риск теплового удара очень велик.

Среди кошек труднее всего в жару приходится породам с плоскими мордочками. Это различные экзоты, персы. Из-за строения морды, верхних дыхательных путей им труднее дышать, и перегрев наступает быстрее. А лысые породы кроме перегрева рискуют получить еще и ожоги.

Среди собак особенно уязвимы к жаре бульдоги, мопсы и другие породы с приплюснутым носом.

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Жизнь #Звери #Природа
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