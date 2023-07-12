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Российская разведка обсудила с ЦРУ будущее Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин и глава ЦРУ Уильям Бернс в конце июня обсудили Украину по телефону.

«Предлогом для телефонного разговора, как я это оцениваю, со стороны американского коллеги были события 24 июня. Понятно, как я ответил на этот вопрос о том, что произошло», — сказал Нарышкин.

По его словам, основная часть беседы была сосредоточена на обсуждении темы и событий вокруг Украины. Она длилась около часа. «Думали, рассуждали, а что же делать с Украиной», — уточнил директор Службы внешней разведки.

Западные СМИ ранее писали, что Бернс звонил Нарышкину, чтобы заверить, что США не причастны к мятежу ЧВК «Вагнер». Глава ЦРУ назвал события внутренним делом России.

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Политика #Мир
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