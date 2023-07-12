Кремль обвинил G7 в посягательстве на безопасность России

Предоставление Украине каких-либо гарантий безопасности от «Большой семерки» (G7) очень опасно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

На саммите НАТО в Вильнюсе в среду лидеры стран «Большой семерки» объявят о долгосрочных обязательствах по обеспечению безопасности Украины.

«Предоставляя какие бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны фактически игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть, предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность Российской Федерации», — цитируют РИА Новости Пескова.

По его словам, это чревато «весьма и весьма негативными последствиями» в любом горизонте планирования.

Документ о гарантиях безопасности предусматривает выделение Киеву военной техники, усиление обмена разведданными, расширение программ обучения украинских военнослужащих.