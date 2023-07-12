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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска перешли в контратаку на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска перешли в контратаку на Авдеевском направлении и занимают новые позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

На Угледарском направлении ВСУ безуспешно пытаются выбить российские подразделения с их позиций, но несут серьезные потери. По словам Пушилина, противник отброшен на исходные позиции.

Из сводки Минобороны следует, что накануне российские военные уничтожили в районах Авдеевки, Спорного, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Конфликты #Армия
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pepelmetal

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Asd10

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