Российские войска перешли в контратаку на Донбассе

Российские войска перешли в контратаку на Авдеевском направлении и занимают новые позиции, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«На ряде участков перешли в контратаку, это видно на Авдеевском направлении, там, где ребята в достаточно непростых, жестких условиях, но, тем не менее, в северной части — Авдеевка, Ласточкино, там есть определенные успехи, идет изменение позиций», — сказал он в эфире «Соловьев Live».

На Угледарском направлении ВСУ безуспешно пытаются выбить российские подразделения с их позиций, но несут серьезные потери. По словам Пушилина, противник отброшен на исходные позиции.

Из сводки Минобороны следует, что накануне российские военные уничтожили в районах Авдеевки, Спорного, Майорского, Веселого, Курдюмовки и Красногоровки до 250 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, два пикапа, самоходную артиллерийскую установку Krab, гаубицу Д-20.