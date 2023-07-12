Белый дом задумался о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Сотрудники администрации президента США Джо Байдена кулуарно обсуждают возможность передачb Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, имеющих дальность в 300 километров, пишет The New York Times.

Источники газеты в американских военных кругах сообщили, что арсенал ракет ATACMS сравнительно небольшой. По данным компании производителя Lockheed Martin, всего было произведено 4 тысяч ATACMS. Несколько сотен израсходовали в Ираке и Афганистане.

Американские военные говорят, что эти ракеты им нужны для других целей. «Передача их Украине поставит под угрозу готовность американской армии действовать в других регионах», — отметили источники газеты.

The New York Times отмечает, что Белый дом пока не решается на передачу Украине дальнобойных ракет, хотя и признает, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

Великобритания и Франция ранее передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, дальностью 260 километров.