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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Белый дом задумался о передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS

Источник:
ТАСС
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Сотрудники администрации президента США Джо Байдена кулуарно обсуждают возможность передачb Украине оперативно-тактических ракет ATACMS, имеющих дальность в 300 километров, пишет The New York Times.

Источники газеты в американских военных кругах сообщили, что арсенал ракет ATACMS сравнительно небольшой. По данным компании производителя Lockheed Martin, всего было произведено 4 тысяч ATACMS. Несколько сотен израсходовали в Ираке и Афганистане.

Американские военные говорят, что эти ракеты им нужны для других целей. «Передача их Украине поставит под угрозу готовность американской армии действовать в других регионах», — отметили источники газеты.

The New York Times отмечает, что Белый дом пока не решается на передачу Украине дальнобойных ракет, хотя и признает, что украинским войскам не хватает снарядов для контрнаступления.

Великобритания и Франция ранее передали Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP, дальностью 260 километров.

Тема: Военная операция на Украине
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