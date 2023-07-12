Ради обхода американских санкций HUAWEI займется самостоятельной разработкой чипов с поддержкой 5G. Это может означать скорое возвращение компании на рынок 5G-смартфонов, где она ранее соперничала с Apple и Samsung.

Проектированием будет заниматься непосредственно HUAWEI, а производство поручат китайской компании Semiconductor Manufacturing International, сообщает Reuters со ссылкой на представителей рынка. Для производства чипов SMIC задействует техпроцесс N + 1, который эквивалентен 7 нм.

Первые партии будут производиться скромными объемами — 2-4 миллиона в год из-за малых производственных возможностей SMIC. Изготовление будет обходиться дороже чем у конкурентов, поэтому ожидать быстрого возвращения HUAWEI на рынок не стоит.

В 2019 году США лишили компанию доступа к передовым чипам, необходимым для производства гаджетов. Из-за технологического отставания HUAWEI растеряла почти все позиции на международном рынке.