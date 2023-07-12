НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

HUAWEI вернется на рынок 5G‑смартфонов

Источник:
Sibnet.ru
267 1
Huawei логотип
Фото: © Doruk Bayram / Unsplash License

Ради обхода американских санкций HUAWEI займется самостоятельной разработкой чипов с поддержкой 5G. Это может означать скорое возвращение компании на рынок 5G-смартфонов, где она ранее соперничала с Apple и Samsung.

Проектированием будет заниматься непосредственно HUAWEI, а производство поручат китайской компании Semiconductor Manufacturing International, сообщает Reuters со ссылкой на представителей рынка. Для производства чипов SMIC задействует техпроцесс N + 1, который эквивалентен 7 нм.

Первые партии будут производиться скромными объемами — 2-4 миллиона в год из-за малых производственных возможностей SMIC. Изготовление будет обходиться дороже чем у конкурентов, поэтому ожидать быстрого возвращения HUAWEI на рынок не стоит.

В 2019 году США лишили компанию доступа к передовым чипам, необходимым для производства гаджетов. Из-за технологического отставания HUAWEI растеряла почти все позиции на международном рынке.

SIBNET.RU В TELEGRAM
Еще по теме
Клавиатура Android получит кнопку восстановления удаленного текста
Назван самый популярный смартфон в России
Назван смартфон Xiaomi c самым высоким пользовательским рейтингом
Продажи смартфонов в России превзошли докризисные показатели
смотреть все
Хайтек #Смартфоны
Как сделать
Как не нарушить закон при установке видеокамер на даче
05.07.23, 09:35
1744
0
Фишки Telegram: как сделать общение интереснее
Освоить главные фишки мессенджера Telegram просто, а пользоваться ими — сплошная польза
18.05.23, 00:11
5744
2
Секретная настройка роутера ускорит Wi-Fi
Загруженность используемого канала связи может серьезно тормозить беспроводной интернет. Исправить проблему можно с помощью секретной настройки роутера
03.05.23, 09:24
8545
7
Цифровой мусор меняет климат: как очистить устройства
Дубли файлов, копии фото и спам в почте не только переполняют память устройств, но и влияют на озоновый слой Земли
29.03.23, 23:12
9718
0
Wink: как установить родительский контроль
Чтобы ограничить доступ ребенка к взрослому контенту в сервисе Wink, потребуется настроить родительский контроль
04.03.23, 20:16
12416
0
Как выбрать
Стандарты и оплетка: как выбрать HDMI‑кабель
17.03.23, 18:34
13750
3
Новые стандарты: какой роутер выбрать в 2023 году
Какой роутер выбрать для дома в 2023 году? И в каких случаях выгоднее будет пользоваться маршрутизатором, который «по умолчанию» предлагают провайдеры?
14.02.23, 00:28
14461
3
Как выбрать антивирус для компьютера
Каждый антивирус имеет свои слабые и сильные стороны, но все они должны отвечать ряду простых критериев
13.02.23, 10:09
11311
1
Почему не стоит покупать Z‑Wave устройства в зарубежных магазинах
Покупать Z-Wave устройства в иностранных интернет-магазинах бесполезно, они не будут дружить с местными
31.01.23, 09:20
11360
0
Какую мышку выбрать геймеру
На какие характеристики стоит обратить при выборе настоящей геймерской мышки
11.01.23, 19:24
11844
3
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?