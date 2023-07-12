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Жара в Омске побила 122‑летний рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Пляж
Фото: © Sibnet.ru

Аномальная жара, зафиксированная 11 июля, побила в Омске 122-летний рекорд. Температура воздуха составила 36,7 градуса, сообщила пресс-служба Обь-Иртышского УГМС.

«В Омске 11 июля был перекрыт исторический максимум температуры воздуха, который составил +36,7 градуса. Предыдущий +35 градусов отмечался в областном центре в этот день 122 года назад, в 1901 году», — цитирует ТАСС пресс-службу.

Синоптики прогнозируют, что аномально жаркая погода сохранится в Омской области 12 и 13 июля, когда температура может достигнуть 40 градусов.

В понедельник власти Омской области ввели на всей территории региона режим ЧС из-за жары, суховеев и засухи. Мэрия Омска призвала жителей города без необходимости не выходить на улицы. 

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Жизнь #Гео #Омск
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