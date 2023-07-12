Новые процессоры AMD спроектирует искусственный интеллект

Генеральный директор AMD, Лиза Су, объявила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, что новые процессоры компании будут проектироваться с применением искусственного интеллекта.

Большие производители микрочипов, включая AMD, уже активно используют ИИ и нейросети в процессе разработки своих продуктов. Су считает, что они станут доминирующей силой в проектировании чипов — этому способствует геометрическое прогрессирование сложности производства.

Су не единственная, кто разделяет такую точку зрения. Аналогичные убеждения высказывали исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, и главный технический директор AMD, Марк Пейпермастер. Они уверены, что разработка чипов идеально подходит для применения ИИ.

Применение ИИ в процессе проектирования чипов может привести к появлению более эффективных технологий. Автоматизация и оптимизация, достигнутые благодаря нейросетям, могут сократить время разработки и улучшить производительность и энергоэффективность новых процессоров.