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Новые процессоры AMD спроектирует искусственный интеллект

Источник:
Sibnet.ru
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Процессор Ryzen 5
Фото: © Olivier Collet / Unsplash License

Генеральный директор AMD, Лиза Су, объявила на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, что новые процессоры компании будут проектироваться с применением искусственного интеллекта.

Большие производители микрочипов, включая AMD, уже активно используют ИИ и нейросети в процессе разработки своих продуктов. Су считает, что они станут доминирующей силой в проектировании чипов — этому способствует геометрическое прогрессирование сложности производства. 

Су не единственная, кто разделяет такую точку зрения. Аналогичные убеждения высказывали исполнительный директор NVIDIA, Дженсен Хуанг, и главный технический директор AMD, Марк Пейпермастер. Они уверены, что разработка чипов идеально подходит для применения ИИ.

Применение ИИ в процессе проектирования чипов может привести к появлению более эффективных технологий. Автоматизация и оптимизация, достигнутые благодаря нейросетям, могут сократить время разработки и улучшить производительность и энергоэффективность новых процессоров.

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Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.