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Киссинджер признал, что США обещали СССР не расширять НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Генри Киссинджер
Фото: U.S. Department of State from United States

Гуру международной политики Генри Киссинджер признал, что США давали советскому лидеру Михаилу Горбачеву обещание не расширять НАТО на восток, об этом он заявил ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом.

Киссинджер отметил, что американский госсекретарь Джеймс Бейкер давал такое обещание Горбачеву, но это сделано было не формально, в устной форме.

«Я знаю, что это правда, но это никогда не было зафиксировано в письменном виде. Так что мы правы, что утверждаем, что формального обязательства не было. Но это было частью обязательств госсекретаря Бейкера», — сказал Киссинджер.

В 2021 году Россия призвал Запад зафиксировать это обещание, но это предложение было отклонено.

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Политика #Мир
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