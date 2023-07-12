НАВЕРХ
#Наука #Космос #Техника #Гео #Здоровье #Еда #Психо #Мистика

Мощнейшая солнечная буря вызовет «интернет‑апокалипсис»

Источник:
Daily Star
163 0
Гигантский протуберанец, выбросивший ударную волну в сторону Земли
Гигантский протуберанец, выбросивший ударную волну в сторону Земли
Фото: NASA/SDO/AIA/Goddard Space Flight Center

Мощнейшая солнечная буря, которая должна обрушиться на Землю в 2025 году, может привести к разрушительным последствиям для сложного электронного оборудования и энергообъектов.

Ранее эксперт Сангита Адбу Джиоти высказала опасение, что солнечная буря может привести концу интернета в том виде, в каком мы его знаем. Этот прогноз разошелся по социальным сетям и даже был отмечен в научных работах.

Отслеживание и прогнозирование солнечных циклов дает приблизительное представление о частоте космических штормов. Это используется во многих отраслях промышленности для оценки потенциального воздействия космической погоды на планету, пояснили Daily Star в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Солнечные бури состоят из мощных электромагнитных импульсов, которые могут привести к разрушительные последствиям, если они достаточно велики. Эксперты допустили, что «некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться».

Еще по теме
Обнаружена удивительная планета‑зеркало
«Голодная» черная дыра внезапно пробудилась
Признаки жизни нашли в облаках Венеры
Экстремальная вспышка произошла на Солнце
смотреть все
Наука #Космос
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Самое обсуждаемое
50
Президент Болгарии отказал Зеленскому в поставках оружия
45
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
43
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
35
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
31
Байден разозлился на трибуну и отпинал ее