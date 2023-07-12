Мощнейшая солнечная буря вызовет «интернет‑апокалипсис»

Мощнейшая солнечная буря, которая должна обрушиться на Землю в 2025 году, может привести к разрушительным последствиям для сложного электронного оборудования и энергообъектов.

Ранее эксперт Сангита Адбу Джиоти высказала опасение, что солнечная буря может привести концу интернета в том виде, в каком мы его знаем. Этот прогноз разошелся по социальным сетям и даже был отмечен в научных работах.

Отслеживание и прогнозирование солнечных циклов дает приблизительное представление о частоте космических штормов. Это используется во многих отраслях промышленности для оценки потенциального воздействия космической погоды на планету, пояснили Daily Star в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Солнечные бури состоят из мощных электромагнитных импульсов, которые могут привести к разрушительные последствиям, если они достаточно велики. Эксперты допустили, что «некоторые энергосистемы могут полностью разрушиться или отключиться».