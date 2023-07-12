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Марго Робби присвоила себе чужую роль

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Марго Робби рассказала, как отвечает поклонникам, которые путают ее с актрисой Эммой Маккей, сыгравшей в серале «Сексуальное просвещение».

«Когда люди подходят и говорят: Я люблю тебя в сериале "Сексуальное просвещение", то я просто отвечаю: "Большое спасибо"», — цитирует актрису телеграм-канал Netflix Russia.

Маккей в сериале «Сексуальное просвещение» (другое название «Половое воспитание») сыграла школьницу-бунтарку Мэйв, в которую влюблен главный герой Отис Милберн.

Эмма Маккей (слева) и Марго Робби (справа)
Эмма Маккей (слева) и Марго Робби (справа)
Фото: © соцсети

В первом сезоне Мэйв запомнилась как блондинка с розовыми прядями, поэтому зрители спутали ее с Робби. Кроме цвета волос, черты лица Маккей и Робби действительно имеют схожесть.

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