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Цены на лекарство подскочат в России

Источник:
«Коммерсантъ»
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Цены на лекарства вырастут в России из-за резкого подорожания импортного сырья, предупредили представители фармацевтической отрасли.

Порядка 80–85% российских препаратов производятся из импортных субстанций, приводит «Коммерсантъ» данные RNC Pharma. По итогам января-мая ряд позиций подорожал по сравнению с прошлым годом на 40–100% из-за девальвации рубля и необходимости приобретать вещества через посредников.

Удорожание сырья через несколько месяцев может сказаться на стоимости лекарств, полагают аналитики. Но «совсем негативных сценариев» аналитики не ожидают.

Партнер консалтинговой компании НЭО Альбина Корягина говорит, что между поступлением субстанций на российские заводы и выпуском препаратов обычно проходит 3–4 месяца, и между повышением курса доллара к рублю и ростом цен в аптеках срок должен быть не меньше.

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Жизнь #Здоровье
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