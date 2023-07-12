Российские банки станут проверять все переводы на мошенничество

Госдума приняла закон, обязывающий российские банки проверять все денежные переводы физических лиц на мошенничество, приостанавливать подозрительные операции на два дня и возмещать в полном объеме средства, переведенные без согласия клиентов на счета злоумышленников.

Закон определяет механизма противодействия хищению денежных средств, сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

По его словам, фиксируется рост мошенничеств с использованием социальной инженерии — когда граждане добровольно передают сведения мошенникам и в результате лишаются средств.

Замначальника Управления безопасности ГУ Банка России по ЦФО Дмитрий Ибрагимов сообщил «Банки.ру», что ЦБ ведет специальную базу FinCERT о случаях и попытках перевода денег без согласия клиентов.

Документ обязывает банк-плательщик на два дня приостанавливать перевод на счет, информация о котором есть в базе ЦБ. Если банк-отправитель получил из базы информацию, что счет скомпрометирован, но не учел это и совершил перевод на такой счет, то он будет обязан вернуть клиенту все похищенные средства.