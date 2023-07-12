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Медведев остался последним из россиян на Уимблдоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Carine06 from UK / CC BY-SA 2.0

Даниил Медведев остался единственным российским теннисистом в мужском разряде Уимблдона. Ему еще предстоит провести четвертьфинальный поединок, 12 июля он сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.

Во вторник, 11 июля, завершился девятый день Уимблдона. Состоялись первые два четвертьфинальных матча турнира, и свою борьбу на «Шлеме» завершили сразу два российских теннисиста — Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

В среду, 12 июля, свой четвертьфинал проведет последний оставшийся в сетке турнира россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев, который встретится с американцем Кристофером Юбэнксом.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет 56,3 миллиона долларов, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине.

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HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.