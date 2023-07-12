Даниил Медведев остался единственным российским теннисистом в мужском разряде Уимблдона. Ему еще предстоит провести четвертьфинальный поединок, 12 июля он сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом.

Во вторник, 11 июля, завершился девятый день Уимблдона. Состоялись первые два четвертьфинальных матча турнира, и свою борьбу на «Шлеме» завершили сразу два российских теннисиста — Андрей Рублев и Роман Сафиуллин.

В среду, 12 июля, свой четвертьфинал проведет последний оставшийся в сетке турнира россиянин — третья ракетка мира Даниил Медведев, который встретится с американцем Кристофером Юбэнксом.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет 56,3 миллиона долларов, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине.