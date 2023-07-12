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НАТО призвала страны прекратить помощь России при проведении СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Влада на Република Северна Македонија

Все страны должны прекратить оказание любой помощи России при проведении специальной военной операции (СВО) на Украине, говорится в итоговом коммюнике НАТО, опубликованном по итогам саммита в Вильнюсе.

Документ осуждает все активные действия, направленные на поддержку военных действий России, и призывает страны воздержаться от такой помощи.

Особое внимание уделяется поддержке, оказываемой Белоруссией, которая продолжает предоставлять свою территорию и инфраструктуру для атак российских сил на Украину, тем самым поддерживая агрессию России.

В коммюнике отмечается необходимость прекращения такого пособничества России со стороны Белоруссии, а также Ирана, и призывается эти страны соблюдать международное право. Иран обвиняют в поставке России дронов.

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HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

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pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?

Asd10

Пучок свежей морковки перед мордой у осла.