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Медведев увидел в решениях НАТО приближение Третьей мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев увидел в предварительных решениях НАТО на саммите в Вильнюсе приближение мира к третьей мировой войне.

«Военную помощь киевскому режиму увеличить. Всем, чем возможно: ракетами, кассетными зарядами, самолетами. Ничего другого окончательно сбрендивший Запад придумать и не мог. Предсказуемость высшего уровня, до идиотизма. По факту – тупик. Третья мировая все ближе», — написал в телеграм-канале Медведев.

Он добавил, что Украину, судя по документам, «вполне вероятно – никогда (не позовут в НАТО). И это то, что боятся сказать вслух реалисты в Альянсе».

В отношении использования кассетных боеприпасов в Токмаке, о чем сообщал ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона, Медведев заявил, что «пора расчехлять наши арсеналы этого негуманного оружия».

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