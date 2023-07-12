НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Запад признал падение морального духа ВСУ

Источник:
New York Times
215 2
Армия Украины
Фото: © U.S. Army

Моральный дух бойцов ВСУ резко упал из-за высоких потерь на фронте, пишет New York Times. В результате эффективность солдат в ходе контрнаступления оказалась снижена.

Так, украинские бойцы рассказали изданию, что обучение заграницей отличается от реального боя. При этом «зеленые новобранцы» быстро становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления не достигли своих целей ни на одном направлении. Киев заявил о начале наступления 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском направлении.

Он также сообщил, что с начала контрнаступления Киев потерял более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц различного вооружения. В частности, был 21 украинский самолет, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники.

Тема: Военная операция на Украине
Критика Зеленского в адрес НАТО вызвала ярость у США
Шойгу рассказал о возможном ответном применении кассетных боеприпасов
Названы потери украинской армии в рамках контрнаступления
Экс-аналитик ЦРУ предсказал поражение Украины зимой
смотреть все
Оборона #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (2)
Картина дня
Медведев увидел в решениях НАТО приближение Третьей мировой
Россияне запаслись наличными во время мятежа ЧВК «Вагнер»
Запад признал падение морального духа ВСУ
Тестирование цифровых рублей начнется в августе
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?