Моральный дух бойцов ВСУ резко упал из-за высоких потерь на фронте, пишет New York Times. В результате эффективность солдат в ходе контрнаступления оказалась снижена.

Так, украинские бойцы рассказали изданию, что обучение заграницей отличается от реального боя. При этом «зеленые новобранцы» быстро становятся деморализованными, когда их сослуживцы получают ранения или умирают.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ с начала контрнаступления не достигли своих целей ни на одном направлении. Киев заявил о начале наступления 4 июня. Основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском направлении.

Он также сообщил, что с начала контрнаступления Киев потерял более 26 тысяч военных и 3 тысячи единиц различного вооружения. В частности, был 21 украинский самолет, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники.