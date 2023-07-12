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Россияне описали идеальный автомобиль

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобиль Москвич
Фото: © Sibnet.ru

Надежный черный седан с бензиновым двигателем стоимостью миллион рублей, таким видят россияне идеальный автомобиль, сообщается в исследовании сервиса «СберАвто» и финтех-компании «ЮMoney».

Согласно опросу, проведенному среди 4,5 тысячи респондентов, 23% из них выбрали седан как идеальный тип кузова для российского автомобиля. Кроссовер занял второе место. Внедорожник и универсал были выбраны по 19%, хэтчбек назвал 12% респондентов, а купе предпочли 6%.

Многие опрошенные отметили, что цвет не имеет большого значения, но для российских условий лучше всего подходят темные оттенки, такие как черный, синий и баклажан. 18% респондентов предпочли серебристый цвет, 16% выбрали белый, сообщили РИА Новости проводившие исследование сервисы.

Большинство готовы приобрести автомобиль, произведенный в России, по цене в один миллион рублей. 26% россиян готовы заплатить от одного до двух миллионов рублей, в то время как 23% готовы потратить до 500 тысяч рублей на российский автомобиль. При этом новый бензиновый кроссовер «Москвич» в базовой версии стоил от 1,97 миллиона рублей.

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HAAN27

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mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

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Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?