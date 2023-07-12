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Тестирование цифровых рублей начнется в августе

Источник:
Sibnet.ru
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Банк России намерен начать тестирование цифровых рублей на реальных операциях с реальными клиентами в августе, сообщает пресс-служба регулятора.

«Закон о цифровом рубле принят. Теперь нужно принять необходимые нормативные акты. И мы рассчитываем это сделать в кратчайшие сроки. Планируем начать пилот с реальными цифровыми рублями в августе», — отмечается в сообщении.

Ранее Госдума приняла закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления безналичных расчетов с помощью цифрового рубля. Для начала тестирования была нужна необходимая нормативная база.

Оператором платформы цифрового рубля законом назначен Банк России. Цифровой рубль будет сочетать в себе свойства наличных и безналичных денег, операции с ним будут аналогичны использованию электронных кошельков, платежных или мобильных приложений.

Цифровой рубль будет выполнять все три функции денег: средство платежа, мера стоимости и средство сбережения. Его можно будет использовать для оплаты товаров и услуг, проведения платежей организациям и государству, денежных переводов, оплаты сделок.

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