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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Критика Зеленского в адрес НАТО вызвала ярость у США

Источник:
Sibnet.ru
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Члены делегации США, присутствующей на саммите НАТО были в ярости из-за критики президента Украины Владимира Зеленского, адресованной альянсу, сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на высокопоставленного чиновника.

Представитель НАТО из министерства обороны отметил, что высказывания Зеленского оказывают «существенное давление» на Североатлантический альянс, одновременно подчеркивая его готовность «бороться до конца».

По словам высокопоставленного представителя Европейского союза, комментирующего заявление Зеленского, украинские власти стремятся «получить больше поддержки от своих союзников», в частности, в отношении конкретных условий, которые Украине необходимо выполнить, чтобы продвигаться вперед.

Зеленский раскритиковал страны-члены альянса за неопределенность в отношении Украины. В сообщении в Telegram он заявил, что, вероятно, у союзников нет готовности пригласить Украину в НАТО и сделать ее полноправным членом альянса.

Президент Украины назвал ситуацию абсурдной и беспрецедентной, поскольку не установлены конкретные сроки ни для одного, ни для другого. Он также отметил «странную формулировку об условиях» даже для приглашения Украины.

Глава государства добавил, что это открывает возможность торговаться членством в НАТО в переговорах с Россией, и назвал неопределенность слабостью. Зеленский намерен поднять этот вопрос на саммите в Вильнюсе.

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Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?