Как правильно называть устройства в Умном доме

Устройствами в Умном доме можно управлять через голосового помощника — Марусю или Алису. Но для этого их надо корректно назвать.
Через голосового помощника можно включить/отключить лампочку и розетку, раздвинуть или задвинуть шторы.
Названия устройств, сценариев, комнат и режимов дома должны быть разными.
Нельзя использовать названия типа:
- «Лампа 1» и «Лампа Один»
- с одинаковым словом, но с разным регистром: «ЛАмПа» и «ЛАМПА».
- с одинаковым словом, но с разными нечитаемыми символами: «Розетка??» и «Розетка».