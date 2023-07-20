Как правильно называть устройства в Умном доме

Устройствами в Умном доме можно управлять через голосового помощника — Марусю или Алису. Но для этого их надо корректно назвать.

Через голосового помощника можно включить/отключить лампочку и розетку, раздвинуть или задвинуть шторы.

Названия устройств, сценариев, комнат и режимов дома должны быть разными.

Нельзя использовать названия типа:

- «Лампа 1» и «Лампа Один»

- с одинаковым словом, но с разным регистром: «ЛАмПа» и «ЛАМПА».

- с одинаковым словом, но с разными нечитаемыми символами: «Розетка??» и «Розетка».