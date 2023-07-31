Как перевезти интернет в новый дом

Услуга «Переезд» от Ростелекома сохранит привычный набор телеком-услуг при смене места жительства. А также даст 50% скидку на абонентскую плату.

Для перемещения услуг надо оформить заявку на сайте или в личном кабинете. Указать старый и новый адреса и предпочтительные даты отключения и подключения.

Переезд займет от одного до трех дней — в зависимости от мероприятий, необходимых для определения технической возможности переезда по новому адресу. Перерыв будет длиться только в течение периода, необходимого для подключения услуг по новому адресу.

У абонента сохранится оборудование (роутер и/или ТВ-приставка), а также история покупок и бонусов.

Клиент получит скидку 50% на абонентскую плату в течение первых двух месяцев пользования услугами.

Перенести услуги можно в пределах края или области. При переезде в другой регион нужно обратиться через Личный кабинет, мессенджеры или по телефону 8 800 100 0 800 для уточнения деталей.