Как два месяца читать и слушать книги бесплатно

Читать и слушать книги без ограничений из библиотеки Литрес можно за баллы в программе «Бонус».

Подписка Литрес на два месяца стоит 55 бонусов. После покупки на электронную почту придет промокод. Он же доступен в разделе «История участия в программе».

Активируется промокод на сайте. Он действует в течение трех дней с момента активации и для пользователей без действующей Литрес Подписки. Срок действия подписки — 60 дней с момента активации.

Привязка банковской карты обязательна. После окончания бесплатного периода включается платная пролонгация по базовым тарифам. Ее можно отменить.

Литрес Подписка — простой способ слушать и читать больше книг практически без ограничений. Это каталог из почти 200 тысяч аудиокниг, их электронных версий, подкастов и лекций, включая новинки и бестселлеры.

Функция синхронизации дает возможность быстро и удобно переключаться между электронным и аудиоформатом, при этом продолжая чтение или прослушивание с того же места.