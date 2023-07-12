Шойгу рассказал о возможном ответном применении кассетных боеприпасов

Россия в ответ на использование кассетных боеприпасов сможет использовать свои, а их в стране производится много и разного назначения, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Весь мир уже видел, что они (США) подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта», — сказал министр.

По его словам, ни Россия, ни США, ни Украина не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, в то же время Россия, понимая какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации.

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины. Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее», — добавил он.

Кассетные боеприпасы снаряжаются большим количеством суббоеприпасов, которые выбрасываются в воздухе и накрывают большую территорию. Они представлены в виде артиллерийских снарядов, бомб и ракетных боеголовок.