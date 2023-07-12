НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу рассказал о возможном ответном применении кассетных боеприпасов

Источник:
Sibnet.ru
243 3
Фото: State Emergency Service of Ukraine / CC BY 4.0

Россия в ответ на использование кассетных боеприпасов сможет использовать свои, а их в стране производится много и разного назначения, сообщил журналистам министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Весь мир уже видел, что они (США) подтвердили передачу кассетных боеприпасов. Оправдывают это по-разному. Говорят, что с учетом того, что обычные боеприпасы 155-го калибра фактически закончились, поэтому сейчас до момента пока развернется их производство, решили прикрыть вот этими кассетными боеприпасами. Это, естественно, повлияет на затягивание конфликта», — сказал министр.

По его словам, ни Россия, ни США, ни Украина не присоединялись к Конвенции по кассетным боеприпасам, в то же время Россия, понимая какую угрозу несут такие боеприпасы для мирного населения, воздерживалась и воздерживается от их применения в спецоперации.

«В случае поставки США кассетных боеприпасов на Украину российские вооруженные силы будут вынуждены в качестве ответной меры использовать аналогичные средства поражения против Вооруженных сил Украины. Необходимо отметить, что у России на вооружении имеются кассетные боеприпасы, что называется, на все случаи жизни. При этом они гораздо эффективнее, чем американские, их номенклатура шире и разнообразнее», — добавил он.

Кассетные боеприпасы снаряжаются большим количеством суббоеприпасов, которые выбрасываются в воздухе и накрывают большую территорию. Они представлены в виде артиллерийских снарядов, бомб и ракетных боеголовок.


Тема: Военная операция на Украине
Запад признал падение морального духа ВСУ
Критика Зеленского в адрес НАТО вызвала ярость у США
Названы потери украинской армии в рамках контрнаступления
Экс-аналитик ЦРУ предсказал поражение Украины зимой
смотреть все
Оборона #Оружие
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (3)
О самом главном
Почему искать работу летом лучше всего
Асимметрия и рюши: самые модные купальники 2023 года
Замена Tinder: пять приложений для знакомств
Как выбрать презерватив: размер и материал
Какие фразы выдают интерес мужчины к женщине
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Все статьи
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?