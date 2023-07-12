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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Названы потери украинской армии в рамках контрнаступления

Источник:
Sibnet.ru
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли во время так называемого контрнаступления более 26 тысяч военных и 3 тысяч единиц вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«С 4 июня потери противника составили более 26 тысяч военнослужащих и 3 тысяч единиц различного вооружения», — сказал Шойгу.

Шойгу добавил, что результаты боевой работы тщательно отслеживаются и анализируются зарубежными разведками, прежде всего США и стран НАТО.  

«Они отмечают высокую эффективность наших линий обороны, установленных минных заграждений, качественную работу армейской и штурмовой авиации по нанесению упреждающих ударов по выявляемым целям противника. Особо выделяют, подчеркну, высочайшую стойкость наших военнослужащих и оперативное реагирование командиров на изменения обстановки», — сказал он. 

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HAAN27

Условия, когда выполнят условия!!!

physx

НАТО -"обещаю переобещать обещанные обещания".

mihan-krap

Ну наконец то, султан определился на какой стул сесть.

pepelmetal

Это и есть тот самый сюрприз для наукраины?