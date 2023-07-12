Федор Добронравов назвал условия продолжения «Сватов»

Сериал «Сваты» завершился седьмым сезонов, и создатели проекта не планировали снимать продолжение. Но актер Федор Добронравов считает, что судьба комедии открыта.

«Зрители хотят продолжения и на этом фоне сочиняют разные версии. Но, если молитвы зрителей будут настолько сильны… Ведь и нам очень хочется, чтобы эта история продолжилась. Мы же встречаемся с ребятами из этого проекта. Думаю, если Господь так управит, что будет предложение о продолжении "Сватов", значит, оно появится. А пока вот нет. Это просто слухи и мечты зрителей», — сказал Добронравов в беседе с АиФ.

Сериал «Сваты» — украинский комедийный телевизионный сериал студии «Квартал 95». История рассказывает о двух семьях которые объединились в одну после женитьбы детей.

Финальный, седьмой сезон «Сватов» показали на канале «Россия» в конце 2021 года с большим перерывом от шестого сезона, который вышел в 2013 году.