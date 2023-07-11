Столтенберг назвал условия принятия Украины в НАТО

Украине направят приглашение на вступление в НАТО, когда все участники будут согласны принять нового союзника, а условия на вступление будут выполнены, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он также уточнил, что альянс упразднил ранее согласованный план действий для членства Украины, декларация по пути Украины в НАТО согласована всеми участниками НАТО, передает Reuters.

Ключевое условие для приглашения в документе прописано так: «Мы будет готовы направить приглашение Украине на вступление в альянс, когда согласятся союзники и будут выполнены все условия».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который продлится два дня. Он рассчитывал, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс.