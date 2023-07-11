НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Столтенберг назвал условия принятия Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
293 2

Украине направят приглашение на вступление в НАТО, когда все участники будут согласны принять нового союзника, а условия на вступление будут выполнены, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Он также уточнил, что альянс упразднил ранее согласованный план действий для членства Украины, декларация по пути Украины в НАТО согласована всеми участниками НАТО, передает Reuters.

Ключевое условие для приглашения в документе прописано так: «Мы будет готовы направить приглашение Украине на вступление в альянс, когда согласятся союзники и будут выполнены все условия».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее прибыл в Вильнюс для участия в саммите НАТО, который продлится два дня. Он рассчитывал, что на саммите Украине предложат вступить в Североатлантический альянс.

Еще по теме
Мирзиеев набрал на выборах президента Узбекистана 87% голосов
Турция согласилась на вступление Швеции в НАТО
НАТО объявило России прокси-войну
Маск предрек Украине страшное поражение
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Французская Liberation сообщила о встрече Путина и Пригожина
Элитный спецназ ВСУ снял на камеру собственную смерть
Немецкая разведка перехватила переговоры Пригожина и Лукашенко
Турция обманула Россию и отдала Зеленскому командиров «Азова»
Обсуждение (2)
Картина дня
Столтенберг назвал условия принятия Украины в НАТО
Россия выпустит цифровой рубль
Кремль пригрозил Франции за решение о передаче Киеву ракет
Обнаружена удивительная планета‑зеркало
Мультимедиа
Гаджеты на старинных картинах. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
«Москвич» и его история. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

виктор А.

Так мы за все платим, и за это заплатим... Наши дети подождут.... Если честно надоело платить, хочется...