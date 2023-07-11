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Россия выпустит цифровой рубль

Источник:
ТАСС
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Госдума приняла закон, создающий основу для внедрения цифрового рубля и осуществления с его помощью безналичных расчетов.

Закон определяет такие ключевые для этой сферы понятия, как «платформа цифрового рубля», «правила платформы цифрового рубля», «цифровой кошелек». Кроме того, вводятся понятия «пользователь платформы цифрового рубля» и «участник платформы цифрового рубля».

Документ также устанавливает требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета и доступа к платформе цифрового рубля.

Перечень субъектов национальной платежной системы дополняется новым субъектом — оператором платформы цифрового рубля. Согласно закону, этот статус закрепляется за Банком России.

Также устанавливаются требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счета и доступа к платформе цифрового рубля.

Цифровой рубль — дополнительная форма российской национальной валюты. Такие виртуальные деньги будут эмитироваться Банком России. В отличие от «безнала», все единицы цифрового рубля будут идентифицироваться уникальным цифровым кодом.

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Экономика #Деньги
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