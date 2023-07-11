Классическим видеоиграм предрекли исчезновение

Классические игры, выпущенные до 2010 года, могут исчезнуть из-за низкой коммерческой доступности, утверждает Фонд истории видеоигр.

Эксперты организации изучили возможности покупки видеоигр, изданных до 2010 года. Выяснилось, что только 13% таких игр могут купить. Доступ к остальным 87% игр можно получить только через аукционы, музеи или пиратские ресурсы.

Одной из главных проблем является лицензирование старых игр. Права на целый ряд старых проектов одновременно может принадлежать сразу нескольким компаниям, что мешает их повторному выставлению на продажу.

В контексте коммерческой доступности классические игры сравнили с немым кино и хрониками времен Второй мировой войны. Так, без обращения в музей или в архив сейчас можно получить доступ только к 14% фильмов и к 10% хроник с фронта.