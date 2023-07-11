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ЧВК «Вагнер» обучит белорусских военных

Источник:
«БелТА»
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Представителей ЧВК «Вагнер» после прибытия в Белоруссию привлекут к обучению белорусских вооруженных сил.

Военные обменяются опытом ведения боевых действий, передает «БелТА» со ссылкой на Минобороны страны. В настоящее время Белоруссия предложила ЧВК «Вагнер» несколько бывших военных городков для размещения.

Пригожин 24 июня обвинил военное руководство России в ударе по позициям ЧВК и объявил «марш справедливости». Его бойцы захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, часть из них выдвинулись в Москву.

Вечером 24 июня после переговоров с Лукашенко Пригожин заявил, что разворачивает колонны, его бойцы возвращаются в полевые лагеря групп. Планируется, что ЧВК «Вагнер» смогут передислоцироваться в Белоруссию. Самому Пригожину тоже разрешили туда выехать.

Президент России Владимир Путин 26 июня обратился к бойцам ЧВК и предложил им три варианта действий: последовать за Пригожиным в Белоруссию, уйти со службы либо заключить контракт с Минобороны или другим силовым ведомством.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

виктор А.

Так мы за все платим, и за это заплатим... Наши дети подождут.... Если честно надоело платить, хочется...