Мирзиёев набрал на выборах президента Узбекистана 87% голосов

Действующий президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев победил на выборах главы государства с 87,05% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия страны.

«Было принято постановление об избрании Шавката Миромоновича Мирзиёева на должность президента Республики Узбекистан 87,05% голосов избирателей, принявших участие в выборах», — говорится в сообщении ЦИК.

Робахон Махмудова, выдвинутая Социал-демократической партией «Адолат», набрала 4,43%, лидер Народно-демократической партии Улугбек Иноятов — 4,02%, глава Экологической партии Абдушукур Хамзаев — 3,74% голосов.

«На выборах президента Республики Узбекистан на основе свободного волеизъявления более 15,6 миллионов граждан из включенных в списки избирателей, или почти 80%, проголосовали за кандидата, которого посчитали достойным», — уточнила ЦИК