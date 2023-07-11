Кремль пригрозил Франции за решение о передаче Киеву ракет

Решение Франции о передаче Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Эти решения могут только «утяжелить участь киевского режима», сказал он.

Storm Shadow/SCALP — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность экспортных вариантов — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.