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Кремль пригрозил Франции за решение о передаче Киеву ракет

Источник:
РИА Новости
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Решение Франции о передаче Украине крылатых ракет дальнего радиуса действия SCALP чревато последствиями, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры», — цитирует РИА Новости Пескова.

По его словам, передача новых вооружений не может повлиять на ход событий в рамках специальной военной операции. Эти решения могут только «утяжелить участь киевского режима», сказал он.

Storm Shadow/SCALP — совместная разработка французской Matra и английской British Aerospace. Дальность экспортных вариантов — 250 километров, но существуют модификации и до 560 километров.

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jeryakob

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Uynachalnica

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DEMON01

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