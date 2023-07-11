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Столтенберг оправдал передачу Украине кассетных боеприпасов

Источник:
ТАСС
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Решение США поставить Киеву кассетные боеприпасы вызвано колоссальной потребностью в снарядах, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Эта война давно стала войной на истощение, а это война логистики. Потребности Украины в поставках боеприпасов и запчастей, в ремонте и обслуживании оружия колоссальные», — цитирует ТАСС Столтенберга.

По его словам, проблема в том, что, поскольку у НАТО не было больших запасов оружия в начале, и производственные возможности не были достаточными, страны НАТО опустошили свои запасы. На развертывание производствам потребуется время, отметил генсек альянса.

«В краткосрочной перспективе есть риск, что Украине не хватит снарядов, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы снабдить их максимальным количеством боеприпасов, которые мы можем им поставить», — сказал Столтенберг.

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Оборона #Оружие
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