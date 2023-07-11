Корея попросит МОК проверить допинг олимпийской чемпионки Сотниковой

Олимпийский комитет Южной Кореи попросит Международный олимпийский комитет (МОК) расследовать недавнее заявление фигуристки, олимпийской чемпионки Сочи-2014 Аделины Сотниковой о том, что она была фигурантом допингового дела, и подозрения с нее сняли после вскрытия пробы B.

«Она сама сказала, что у нее был положительный результат в пробе «А», но отрицательный — в пробе «Б». Это крайне редкий случай, требующий повторного расследования. Технология тестирования улучшилась за эти годы, мы думаем, что они смогут найти то, что они не могли найти в прошлом», — цитирует KoreaTimes представителя олимпийского комитета страны.

Сотникова в интервью YouTube-каналу Tatarka FM (сейчас недоступном) призналась, что была фигуранткой допингового дела. «Даже вспоминая 2014 год, когда через какое-то время сказали, что у меня нашли допинг, и у меня должен был быть суд, и все это должно было быть. Но потом меня оправдали, потому что открыли вторую пробу и у меня все было хорошо», — сказала она.

Сотникова — первая в истории России олимпийская чемпионка среди одиночниц. На Олимпиаде в Сочи она опередила кореянку Ю На Ким.

В 2016 году появилась информация о допинговом расследовании в отношении российской фигуристки, имя которой не раскрывалось. Итальянская газета Gazzetta dello Sport писала, что Сотникова была в списке спортсменов, с чьими пробами якобы производились манипуляции, так как на контейнере с ее допинг-пробой были обнаружены царапины. В 2017 году портал Inside the Games сообщил, что МОК прекратил разбирательство в отношении Сотниковой.