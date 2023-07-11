«Цифровой алкоголь» представили в России

Необычный гаджет представили на промышленной выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге — он позволяет за несколько секунд снять стресс и вызвать состояние, схожее с алкогольным опьянением.

Гаджет создали казахстанские разработчики, которые позиционируют свое изобретение, как «цифровой алкоголь». Он представляет собой специальные наушники, в которых транслируется особый сигнал длительностью от 6 до 25 секунд.

Создатели «цифрового алкоголя» уверяют, что прослушивание сигнала позволяет быстро расслабиться. Гаджет воздействует на вестибулярный аппарат человека через блуждающий нерв, вызывая ощущение расслабления и покачивания.

Опробовавшие новинку люди отмечают, что после прослушивания сигнала они ощущают покалывание в ушах и шее, которое отдает в ноги. Они становятся ватными как при алкогольном опьянении, а голова немного кружится, при этом сразу же расслабляются мышцы.

В настоящее время гаджет тестируется на базе Казахского Национального медицинского университета, после чего нейронаушники планируется вывести на рынок в качестве медицинского изделия, которое можно будет использовать в комнатах для релаксации.