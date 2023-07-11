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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США перебросили к границам России «самолет Судного дня»

Источник:
Sibnet.ru
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Американский Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Вильнюсе, где 11 июля начинается саммит НАТО.

Самолет вылетел с американской авиабазы Эндрюс накануне днем и приземлился в столице Литвы рано утром во вторник, следует из данных сервиса Flightradar24. Он пробыл в воздухе около 9 часов.

Boeing E-4B Nightwatch — воздушный командный пункт ВВС США. Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом.

Благодаря бортовой системе управления с воздушного командного пункта возможен запуск баллистических ракет наземного базирования. Он используется президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае применения ядерного оружия.

Boeing E-4B Nightwatch может находиться в непрерывном полете целую неделю с учетом воздушной дозаправки. Всего США имеют четыре таких самолета.

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Оборона #Армия
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Топ комментариев

jeryakob

проценты в пенсионках ниже инфляции и даже банка. все эти реформы узаконенный грабеж. пенсионка путину...

Uynachalnica

Да, ладно, больше 20 лет жили с подобными разводами, а тут угосударствели?

DEMON01

Ничего страшного и это правильно мы за все заплатим

DEMON01

Ага тут и командиров запрещенного азова обещали не отпускать из турции ,верим ,верим.