США перебросили к границам России «самолет Судного дня»

Американский Boeing E-4B Nightwatch, известный как «самолет Судного дня», приземлился в Вильнюсе, где 11 июля начинается саммит НАТО.

Самолет вылетел с американской авиабазы Эндрюс накануне днем и приземлился в столице Литвы рано утром во вторник, следует из данных сервиса Flightradar24. Он пробыл в воздухе около 9 часов.

Boeing E-4B Nightwatch — воздушный командный пункт ВВС США. Самолет позволяет американскому командованию осуществлять связь со стратегическим и нестратегическим вооружением, в частности с ядерным арсеналом.

Благодаря бортовой системе управления с воздушного командного пункта возможен запуск баллистических ракет наземного базирования. Он используется президентом и другими высшими должностными лицами для координации действий США в случае применения ядерного оружия.

Boeing E-4B Nightwatch может находиться в непрерывном полете целую неделю с учетом воздушной дозаправки. Всего США имеют четыре таких самолета.