Операторы резко сократили расходы на модернизацию сетей

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) опубликовало официальную статистику, свидетельствующую о сокращении капитальных вложений операторов связи в России.

Объемы инвестиций в инфраструктуру снизились на 23,7% до уровня ниже 350 миллиардов рублей, что стало самым значительным падением за последние 14 лет. Схожая ситуация была только в посткризисный период, когда капитальные расходы операторов сократились на 36,8% до 148 миллиардов.

Причиной сокращения расходов стали резкий рост курса валюты, повышение ставок рефинансирования, уход зарубежных производителей оборудования и их отказ от исполнения контрактных обязательств.

Некоторые операторы связи, включая «Вымпелком» и МТС, сообщили о сокращении инвестиций в модернизацию сетей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей компаний.

«Вымпелком» сократил свои инвестиции на 20,9%, вложив 59,3 миллиарда рублей в 2022 году по сравнению с предыдущим годом. Капитальные затраты МТС составили 111,2 миллиарда рублей в прошлом году, оставаясь на уровне 2021 года.

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Тем не менее, выручка сотовых операторов в прошлом году выросла на 1,8% и достигла отметки в 462,6 миллиарда рублей. В стране отмечается значительный рост интернет-трафика — он увеличился на 17,7% по сравнению с предыдущим годом и достиг 126,7 эксабайт.